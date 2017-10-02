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Ушаков: контактов в "нормандском формате" в ближайшее время не запланировано

Политика
2 октября, 9:16 UTC+3 МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Последний раз они проводились 24 июля

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Контактов лидеров в "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в ближайшее время не планируется. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пока что ни встреч, ни телефонных контактов не планируется", - ответил он на вопрос журналистов.

Контакты на высшем уровне в этом формате последний раз проводились 24 июля, когда лидеры России, Франции, ФРГ и Украины - Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, Петр Порошенко - провели телефонный разговор. Затем в августе состоялась встреча советников лидеров четырех стран. Последний саммит "нормандской четверки" прошел 19 октября 2016 года.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на юго- востоке Украины. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

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Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль Ушаков, Юрий Викторович Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
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