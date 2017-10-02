Слуцкий: реакция ЕС на референдум Каталонии станет проверкой на двойные стандарты

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Реакция Евросоюза на происходящее в Каталонии во время проведения референдума о независимости от Испании станет "лакмусовой бумажкой на проявление двойных стандартов". Такое мнение высказал в понедельник журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В воскресенье в Каталонии прошло общенародное голосование по вопросу выхода из состава Испании, где 90% жителей региона сказали "да" своей независимости. Мадрид считает каталонский референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу.

Глава Каталонии Карлес Пучдемон подчеркнул, что его народ завоевал право "быть свободной, мирной и демократической страной". Он также заявил, что Каталония намерена обратиться в Евросоюз в связи с нарушениями прав человека во время проведения референдума со стороны испанских властей.

"Происходящее в Каталонии является отчасти следствием политики Запада в бывшей Югославии. Именно тогда - в Косово - был открыт "ящик Пандоры", - отметил Слуцкий.

По его словам, "Россия предупреждала, что план тогдашнего специального помощника генерального секретаря ООН Мартти Ахтисаари по определению статуса Приштины и ее отделения от Белграда обернется рано или поздно парадом национальных суверенитетов, что сегодня и наблюдается в различных точках мира".

"И сейчас реакция Евросоюза, куда намерены обратиться каталонцы в связи с нарушением прав человека во время проведения референдума, станет лакмусовой бумажкой на проявление двойных стандартов: согласится ли Брюссель с правом наций на самоопределение, как это было выгодно с Косово, или продолжит отстаивать принцип территориальной целостности, как мы это видели в случаях с другими народами, когда политические векторы были разнонаправлены по отношению к общей линии Запада", - заключил глава комитета Госдумы.