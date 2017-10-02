Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слуцкий: реакция ЕС на референдум Каталонии станет проверкой на двойные стандарты

Политика
2 октября, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

По словам депутата, происходящее в Каталонии является отчасти следствием политики Запада в бывшей Югославии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Реакция Евросоюза на происходящее в Каталонии во время проведения референдума о независимости от Испании станет "лакмусовой бумажкой на проявление двойных стандартов". Такое мнение высказал в понедельник журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В воскресенье в Каталонии прошло общенародное голосование по вопросу выхода из состава Испании, где 90% жителей региона сказали "да" своей независимости. Мадрид считает каталонский референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу.

Читайте также новости по теме:
Референдум о независимости Каталонии
© AP Photo/Emilio Morenatti

Власти Каталонии объявили о победе на референдуме сторонников независимости

"Барселона" и футбольная сборная Испании под угрозой из-за референдума в Каталонии

За независимость Каталонии проголосовали 90% участников референдума

Глава Каталонии Карлес Пучдемон подчеркнул, что его народ завоевал право "быть свободной, мирной и демократической страной". Он также заявил, что Каталония намерена обратиться в Евросоюз в связи с нарушениями прав человека во время проведения референдума со стороны испанских властей.

"Происходящее в Каталонии является отчасти следствием политики Запада в бывшей Югославии. Именно тогда - в Косово - был открыт "ящик Пандоры", - отметил Слуцкий.

По его словам, "Россия предупреждала, что план тогдашнего специального помощника генерального секретаря ООН Мартти Ахтисаари по определению статуса Приштины и ее отделения от Белграда обернется рано или поздно парадом национальных суверенитетов, что сегодня и наблюдается в различных точках мира".

"И сейчас реакция Евросоюза, куда намерены обратиться каталонцы в связи с нарушением прав человека во время проведения референдума, станет лакмусовой бумажкой на проявление двойных стандартов: согласится ли Брюссель с правом наций на самоопределение, как это было выгодно с Косово, или продолжит отстаивать принцип территориальной целостности, как мы это видели в случаях с другими народами, когда политические векторы были разнонаправлены по отношению к общей линии Запада", - заключил глава комитета Госдумы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум о независимости Каталонии
Персоны
Пучдемон, Карлес Слуцкий, Леонид Эдуардович
Страны
Россия Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Сами Насери стал почетным членом профсоюза таксистов Крыма
6
ФСБ задержала в Москве членов ячейки ИГ, планировавших теракты в людных местах
7
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
Темы дня
Новости партнеров
Реклама