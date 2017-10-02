Песков не стал комментировать данные СМИ о переговорах РФ и Киргизии по новой военной базе

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию СМИ о переговорах с Киргизией по размещению в этой стране второй военной базы.

"По этому вопросу я бы переадресовал вас в Минобороны и МИД России", - сказал он журналистам.

Ранее в СМИ появились заявления премьер-министра Киргизии Сапара Исакова о том, что Москва и Бишкек на уровне профильных ведомств ведут переговоры о размещении в Киргизии второй военной базы.

При этом, по словам киргизского премьера, окончательного решения по этому вопросу нет.