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Песков не стал комментировать данные СМИ о переговорах РФ и Киргизии по новой военной базе

Политика
2 октября, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Представитель Кремля предложил обратиться по данному вопросу в Минобороны и МИД

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию СМИ о переговорах с Киргизией по размещению в этой стране второй военной базы.

"По этому вопросу я бы переадресовал вас в Минобороны и МИД России", - сказал он журналистам.

Ранее в СМИ появились заявления премьер-министра Киргизии Сапара Исакова о том, что Москва и Бишкек на уровне профильных ведомств ведут переговоры о размещении в Киргизии второй военной базы.

При этом, по словам киргизского премьера, окончательного решения по этому вопросу нет.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Исаков, Сапар Джумакадырович
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