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Песков призвал ориентироваться на информацию Кремля о ротациях в губернаторском корпусе

Политика
2 октября, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

По словам представителя Кремля, сейчас рождается множество информационных потоков на эту тему, однако далеко не все из них соответствуют действительности

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Ротационные процессы в губернаторском корпусе порождают множество информационных потоков, которые не всегда соответствуют действительности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, сейчас происходят ротационные процессы в губернаторском корпусе, естественно, это порождает огромное количество этих самых потоков информации. Далеко не все из них соответствуют действительности", - сказал Песков, призвав ориентироваться на сообщения Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что когда губернатор заявляет о своем желании уйти в отставку, до того момента, как подписан указ президента, губернатор все равно работает в качестве руководителя региона.

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