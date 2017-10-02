Песков призвал ориентироваться на информацию Кремля о ротациях в губернаторском корпусе

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Ротационные процессы в губернаторском корпусе порождают множество информационных потоков, которые не всегда соответствуют действительности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, сейчас происходят ротационные процессы в губернаторском корпусе, естественно, это порождает огромное количество этих самых потоков информации. Далеко не все из них соответствуют действительности", - сказал Песков, призвав ориентироваться на сообщения Кремля.
При этом Песков подчеркнул, что когда губернатор заявляет о своем желании уйти в отставку, до того момента, как подписан указ президента, губернатор все равно работает в качестве руководителя региона.