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Дипломаты РФ и Франции обсудили двустороннее сотрудничество в Совбезе ООН

Политика
2 октября, 14:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Как сообщили в российском МИД, встреча состоялась по инициативе французской стороны

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов и посол Франции в Москве Сильви Берманн обсудили в понедельник перспективы сотрудничества двух стран по актуальным вопросам Совета Безопасности ООН. Как сообщили в МИД РФ, встреча состоялась по инициативе французской стороны.

"В ходе беседы обсуждались перспективы российско-французского сотрудничества по актуальным вопросам повестки дня Совета Безопасности ООН и урегулирования острых региональных кризисов", - информировали в министерстве.

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Персоны
Берманн, Сильви Гатилов, Геннадий Михайлович
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