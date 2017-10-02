Дипломаты РФ и Франции обсудили двустороннее сотрудничество в Совбезе ООН

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов и посол Франции в Москве Сильви Берманн обсудили в понедельник перспективы сотрудничества двух стран по актуальным вопросам Совета Безопасности ООН. Как сообщили в МИД РФ, встреча состоялась по инициативе французской стороны.

"В ходе беседы обсуждались перспективы российско-французского сотрудничества по актуальным вопросам повестки дня Совета Безопасности ООН и урегулирования острых региональных кризисов", - информировали в министерстве.