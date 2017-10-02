Глава Мордовии назначил несколько министров в новом составе правительства

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/./ТАСС/. Глава Мордовии Владимир Волков подписал указ о назначении новых министров правительства республики. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба главы региона.
"Главой Мордовии подписан указ о назначении министром здравоохранения Михаила Морозова, министром информатизации и связи - Олега Соколова, министром культуры, национальной политики и архивного дела - Анатолия Чушкина, министром печати и информации - Виталия Калугина, министром социальной защиты, труда и занятости населения - Игоря Князькова", - говорится в сообщении пресс-службы главы республики.
Назначены руководитель ветеринарной службы, председатель комитета по делам молодежи и глава комитета имущественных и земельных отношений.
В пресс-службе главы республики уточнили, что некоторые кандидатуры проходят согласование с федеральным центром и пока остальные портфели в кабинете министров Мордовии не распределены.
Ранее сообщалось, что вновь избранный глава республики Мордовия Владимир Волков своим указом назначил на пост председателя правительства региона Владимира Сушкова, который ранее возглавлял региональный парламент. Кроме того, Владимир Волков заявил, что будет изменена и структура правительства, с тем, чтобы оптимизировать работу чиновников.