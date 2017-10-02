Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полпред в СФО представил Александра Усса в Красноярске в качестве врио губернатора

Политика
2 октября, 14:01 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 2, октября. /ТАСС

Александр Усс отметил, что в руководстве края возможны изменения

Поделиться
Материал из 1 страницы
Врио губернатора Красноярского края Александр Усс

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс

© Артем Коротаев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил политическим кругам и общественности Красноярского края временно исполняющего обязанности губернатора региона - 62-летнего Александра Усса, почти 20 лет возглавлявшего краевой парламент, передает корреспондент ТАСС.

Смотрите также
Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс

Биография врио губернатора Красноярского края Александра Усса

"Он (Усс - прим. ТАСС) коренной красноярец, и вы все его знаете. Я обращаюсь к министрам, депутатам всех уровней, представителям политических партий и гражданских институтов, нам необходимо консолидировать все силы для решения тех задач, которые перед нами стоят <...> Задача всех ветвей власти, политпартий и гражданских институтов - это улучшение качества жизни красноярцев", - сказал Меняйло на церемонии.

Полпред добавил, что сейчас одна из приоритетных задач, стоящих перед Красноярским краем, это подготовка и проведение Универсиады. "Это лицо Красноярского края, его престиж, это та инфраструктура, которая даст толчок для развития - как региона, так и Красноярска", - сказал Меняйло.

Александр Усс, в свою очередь, отметил, что в руководстве края возможны изменения. "Они зависят от того, насколько люди будут соответствовать тем задачам, которые перед нами стоят", - сказал врио губернатора.

Смотрите также

Правительство Красноярского края подало в отставку

Александр Усс намерен участвовать в выборах главы Красноярского края

Эксперты ожидают от врио губернатора Красноярского края решения проблемы дефицита бюджета

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Меняйло, Сергей Иванович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лауреаты Нобелевских премий - наши соотечественники. Досье
2
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
5
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама