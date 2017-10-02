Полпред в СФО представил Александра Усса в Красноярске в качестве врио губернатора

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил политическим кругам и общественности Красноярского края временно исполняющего обязанности губернатора региона - 62-летнего Александра Усса, почти 20 лет возглавлявшего краевой парламент, передает корреспондент ТАСС.

"Он (Усс - прим. ТАСС) коренной красноярец, и вы все его знаете. Я обращаюсь к министрам, депутатам всех уровней, представителям политических партий и гражданских институтов, нам необходимо консолидировать все силы для решения тех задач, которые перед нами стоят <...> Задача всех ветвей власти, политпартий и гражданских институтов - это улучшение качества жизни красноярцев", - сказал Меняйло на церемонии.

Полпред добавил, что сейчас одна из приоритетных задач, стоящих перед Красноярским краем, это подготовка и проведение Универсиады. "Это лицо Красноярского края, его престиж, это та инфраструктура, которая даст толчок для развития - как региона, так и Красноярска", - сказал Меняйло.

Александр Усс, в свою очередь, отметил, что в руководстве края возможны изменения. "Они зависят от того, насколько люди будут соответствовать тем задачам, которые перед нами стоят", - сказал врио губернатора.