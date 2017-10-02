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Бречалов: правительство Удмуртии ждет реструктуризация

Политика
2 октября, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Новая структура правительства республики должна приступить к работе с 1 января 2018 года

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов пообещал провести к началу 2018 года реструктуризацию правительства республики. Как сообщила пресс-служба главы региона, об этом Бречалов заявил в понедельник на сессии регионального парламента.

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Глава Удмуртии Александр Бречалов

Биография главы Удмуртской Республики Александра Бречалова

Бречалов победил на прошедших 10 сентября выборах главы Удмуртии (набрал 78,16% голосов избирателей), 18 сентября он официально вступил в должность. До этого, с 4 апреля 2017 г., Бречалов был врио главы Удмуртии, прежний руководитель региона Александр Соловьев был отрешен президентом РФ от должности в связи с утратой доверия.

"Реструктуризация связана исключительно с запросом на эффективность работы правительства. Она исключает дублирующие функции, объединяя министерства и ведомства, решающие сходные задачи", - приводит слова Бречалова его пресс-служба.

Бречалов поставил задачу осуществить переход на новую систему до конца года, новая структура правительства должна приступить к работе с 1 января 2018 года, сообщают в пресс-службе.

Реструктуризация предполагает объединение министерств в шесть основных блоков, сообщают в пресс-службе. Блок первого зампреда объединит Министерство экономики, Министерство промышленности и торговли, Минспорта и вновь создаваемое Министерство информатизации и связи. Финансовый блок будет состоять из Министерства финансов и Министерства имущественных отношений.

Социальный блок включит в себя Министерство здравоохранения, в состав которого войдет Управление по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности, Министерство культуры и туризма, Министерство образования и науки, а также Министерство труда и социальной политики, объединенное из двух министерств.

В состав четвертого блока войдут Министерство транспорта и дорожного хозяйства, а также новое Министерство строительства, ЖКХ и энергетики, слитое из двух ранее существовавших министерств. Пятый блок объединит Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Главное управление ветеринарии, Министерство природных ресурсов и окружающей среды, в функции которого войдут функции Минлесхоза.

Шестой блок будет включать Министерство национальной политики, комитет по делам ЗАГС, комитет по делам архивов, агентство печати и массовых коммуникаций, управление по обеспечению деятельности мировых судей.

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