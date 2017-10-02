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Эксперт: деятельность нового посла США в РФ будет ограничена текущими отношениями стран

Политика
2 октября, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Во вторник Джон Хантсман должен вручить верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Деятельность нового американского посла в России Джона Хантсмана будет ограничена рамками, в которых находятся нынешние отношения между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение в понедельник высказал директор Института США и Канады (ИСК) РАН Валерий Гарбузов, комментируя приезд нового главы дипмиссии США в РФ.

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"Характер его деятельности будет ограничен теми обстоятельствами, в которых развиваются нынешние российско-американские отношения, - считает эксперт. - Ожидать от одной личности, что она их в корне изменит, вряд ли стоит. Хантсман будет делать то необходимое, чтобы поддерживать конструктивный диалог, как это делал и ушедший посол [Джон] Теффт".

Гарбузов добавил, что экс-посол США характеризовал своего приемника как "человека, который настроен на развитие конструктивных контактов, насколько это возможно".

Директор ИСК РАН подчеркнул, что несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп желает наладить отношения с РФ, существуют определенные препятствия на пути к этой цели. "Надо понимать, что это желание натыкается и на постоянные величины внешней политики США, которые не изменились с приходом Трампа, и на внутриполитические обстоятельства, которые достаточно серьезно ограничивают возможности президента, а следовательно и американских представителей за рубежом", - заключил он.

Новый посол США с супругой прибыл в Москву 2 октября. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Хантсман вручит верительные грамоты главе российского государства Владимиру Путину на церемонии в Кремле 3 октября.

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Персоны
Теффт, Джон Хантсман, Джон Трамп, Дональд Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович
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