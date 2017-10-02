МИД РФ: заявление представителя Киева о россиянах в СММ не соответствует действительности

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Заявление первого вице-спикера Верховной рады, представителя Украины в контактной группе Ирины Геращенко о существенном увеличении за последний год числа россиян в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не соответствует действительности. Об этом заявил спецпредставитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Азамат Кульмухаметов. Его ответ СМИ по этому поводу размещен в понедельник на сайте МИД РФ.
"Это заявление не имеет ничего общего с действительностью, - подчеркнул российский дипломат. - Число российских наблюдателей СММ за год сократилось с 39 до 35 человек. Численность белорусов и сербов осталась почти без изменений. Год назад белорусов было 7, сейчас 8. Количество сербов снизилось с 9 до 8 наблюдателей".
Кульмухаметов также обратил внимание на доминирование в миссии граждан США и ЕС. "В миссии работают 59 американцев, 45 британцев, 339 граждан ЕС. На технических должностях трудится 373 гражданина Украины. Всего в СММ - 1087 сотрудников, из них 610 международных наблюдателей. Вся эта статистика публикуется в интернете, - отметил он. - При таком кадровом перевесе, если СММ чего-то и "не замечает", то это скорее украинские нарушения минского комплекса мер, а отнюдь не "обстрелы" со стороны ополченцев".
"Расцениваем заявление Ирины Геращенко как еще одно из проявлений пропагандистской линии Киева, нацеленной на подрыв мирного урегулирования конфликта в Донбассе", - добавил дипломат.