Десять главных решений Госдумы за первый год работы

Сумма, с которой начинаются ограничения для гражданина РФ на выезд за границу, была увеличена в три раза — с 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Однако изменения не коснулись случаев, когда речь идет об алиментах, компенсациях за причинение вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца, а также имущественного и морального ущерба.