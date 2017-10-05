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Десять главных решений Госдумы за первый год работы

Политика
5 октября, 9:30 UTC+3

Государственная дума седьмого созыва провела свое первое пленарное заседание 5 октября 2016 года

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Материал из 1 страницы
© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

За первый год работы нижняя палата Федерального Собрания РФ рассмотрела 1138 законопроектов и приняла 298 новых законов. О самых важных и резонансных решениях депутатов - в обзоре ТАСС

1
Господдержка НКО — исполнителей общественно полезных услуг

Этот документ узаконил механизм передачи некоммерческим организациям части государственных функций в социальной сфере: оказания услуг социальной помощи, психологической поддержки и профилактики правонарушений, оказания паллиативной помощи и т.п. НКО, получившие статус исполнителя общественно полезных услуг, могут рассчитывать на финансовую или имущественную поддержку со стороны государства.

2
Декриминализация побоев в семье

Парламентарии исключили побои, нанесенные близкими родственниками, из разряда уголовных преступлений. Это произошло после того как ранее были декриминализованы побои, нанесенные чужими людьми, в то время как пункты о насилии со стороны родных остались в Уголовном кодексе. Чтобы уравнять ситуацию, депутаты перевели и побои, нанесенные близкими, из разряда уголовных преступлений в разряд административных. Принятие этого законопроекта вызвало широкую дискуссию о семейном насилии.

3
Запрет на "позорящие" имена

Госдума запретила давать детям имена, в которых используются бранные слова, числа, указания на ранги, должности и титулы и не являющиеся буквами знаки (за исключением дефиса). Поводом для разработки этого документа стали случаи, когда родители давали своим детям причудливые имена вроде БОЧ рВФ 260602 — "Биологический объект человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26.06.2002 года".

4
Уголовная ответственность за создание "групп смерти"

Депутаты отнесли статью УК РФ "Доведение до самоубийства" к категории тяжких из категории средней тяжести. Максимальное наказание за это преступление было увеличено до восьми лет лишения свободы. Законопроект стал реакцией на появление в социальных сетях специальных групп, в которых несовершеннолетних побуждали к разным способам самоубийства через вовлечение в особые игры.

5
Закон о реновации жилого фонда Москвы

В июне Госдума приняла существенно доработанный закон о порядке сноса в Москве ветхих пятиэтажек и выделения их жильцам новых квартир. В нем были определены порядок включения домов в программу, гарантии жильцам сносимых зданий и другие вопросы.

6
Ответственность за воспрепятствование деятельности врачей

Нижняя палата парламента вводит уголовную и административную ответственность за воспрепятствование деятельности врачей. Пакет документов принят в первом чтении. Согласно поправкам, угрозы медикам, создание препятствий по доступу к больному могут повлечь наказание вплоть до четырех лет лишения свободы, если больному был причинен тяжкий вред или смерть. Водители могут лишиться прав на срок до двух лет за отказ пропустить скорую помощь. Законопроект предполагается принять в окончательном варианте в осеннюю сессию.

7
Уменьшение суммы долга, с которой начинается запрет на выезд за границу

Сумма, с которой начинаются ограничения для гражданина РФ на выезд за границу, была увеличена в три раза — с 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Однако изменения не коснулись случаев, когда речь идет об алиментах, компенсациях за причинение вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца, а также имущественного и морального ущерба.

8
Введение курортного сбора

Особый платеж будут платить с 1 мая 2018 года туристы, которые поедут на отдых в Крым, Алтайский, Краснодарский или Ставропольский края. Сбор будет рассчитываться посуточно и в первый год составит не больше 50 рублей в сутки, в дальнейшем — не больше 100 рублей. Эти средства будут направляться на развитие городов-курортов.

9
Регулирование работы мессенджеров

Этот документ обязал сервисы обмена мгновенными сообщениями работать только с теми пользователями, которые идентифицированы в порядке, установленном правительством РФ. Предполагается, что пользователей будут идентифицировать по абонентскому номеру без их согласия. Кроме того, мессенджеры обязаны обеспечивать рассылку сообщений по инициативе органов государственной власти и ограничивать передачу сообщений, которые нарушают российские законы.

10
Закон о телемедицине

Госдума узаконила дистанционные консультации врачей по интернету в специальной единой государственной информационной системе (ЕГИС). Предполагается, что в дальнейшем россияне смогут дистанционно получать высокотехнологичную медицинскую помощь, делать выписки из истории болезни, отслеживать статус медицинских тестов и многое другое.

Дмитрий Трунов

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