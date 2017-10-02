Пресс-служба главы Коми опровергла слухи об отставке Сергея Гапликова

СЫКТЫВКАР, 2 октября. /ТАСС/. Глава Республики Коми Сергей Гапликов продолжает работать, как и его администрация. Об этом заявили в понедельник ТАСС в пресс-службе главы региона, комментируя на публикации в СМИ о возможной отставке руководителя региона.

"Администрация главы Республики Коми работает в штатном режиме, как и глава республики. На текущей неделе запланирован ряд мероприятий с участием главы республики Сергея Гапликова. В частности, завтра, 3 октября, глава республики примет участие в торжественной церемонии открытия участка реконструкции "Малая Пера - Ираель" межрегиональной автодороги "Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар", - сказал пресс-секретарь Евгений Ракин.

В предоставленном в понедельник медиаплане события с участием главы региона расписаны до конца этой недели.

О возможной досрочной отставке Гапликова с поста главы Республики Коми сообщила ранее газета "Коммерсантъ".

Полномочия главы республики Сергея Гапликова, избранного на этот пост в 2016 году, истекают в 2021 году. Ранее, в октябре 2015 года, президент России Владимир Путин назначил Гапликова врио главы республики в связи с тем, что прежнее руководство региона было арестовано по обвинению в создании организованного преступного сообщества и в мошенничестве с государственной собственностью.

Предшественник Гапликова Вячеслав Гайзер был отправлен в отставку в связи с утратой доверия и на данный момент содержится под стражей.