Путин назначил Ларису Жданович главой управления федерального имущества Управделами Кремля

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Ларису Жданович начальником главного управления федерального имущества Управления делами президента РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Жданович была исполняющим обязанности руководителя этого управления.

Подразделение, которое она возглавила, координирует деятельность самостоятельных подразделений Управделами президента, а также подведомственных организаций по решению вопросов, связанных с осуществлением полномочий собственника имущества подведомственных организаций, в том числе по передаче его в аренду и безвозмездное пользование. Главное управление федерального имущества также организует и обеспечивает предоставление государственных услуг по оздоровлению и отдыху работникам федеральных органов государственной власти и иных государственных организаций, обслуживание которых возложено на Управделами.