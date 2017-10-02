МИД РФ сообщил о новых попытках спецслужб США проникнуть на дипобъекты в Сан-Франциско

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МИД РФ сообщил о новых попытках спецслужб США проникнуть на дипобъекты в Сан-ФранцискоПолитика 2 октября, 18:10
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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Представители американских спецслужб готовятся к новому вторжению на территорию российского дипобъекта в Сан-Франциско. Об этом сообщается на официальной странице МИД РФ в Facebook.
"Спецслужбы США готовятся к вторжению на территорию российского дипломатического объекта в Сан-Франциско", - говорится в подписи к размещенному на странице в соцсети видеоролику. - На данный момент у нашего объекта находится пять автомобилей американских спецслужб".
На ролике видно, как мужчина, предположительно сотрудник спецслужб, выходит из одной из остановившихся у здания машин и пытается пройти на территорию российского дипобъекта, однако уходит, когда замечает, что его снимают.
В понедельник утром на странице МИД РФ в Facebook уже появлялись сообщения о ночных обходах представителями американских спецслужб территории генконсульства России в Сан-Франциско.