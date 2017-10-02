Дипломаты РФ и Сербии обсудили взаимодействие в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов обсудил с исполняющим обязанности МИД Сербии Бранимиром Филиповичем сотрудничество в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в понедельник в МИД РФ.

"Состоялся обмен оценками состояния глобальных и региональных террористических угроз, в частности в Балканском регионе и в Юго-Восточной Европе, - отметили в российском дипведомстве. - Также обсуждались ключевые аспекты международной антитеррористической повестки дня и вопросы двустороннего взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом и противодействия новым вызовам и угрозам".