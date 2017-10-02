МИД РФ в шутку предложил ЦРУ помочь с подбором русскоговорящих сотрудников

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российский МИД в шутку поблагодарил ЦРУ за поддержку русского языка после объявления о поиске русскоязычных сотрудников и предложил помочь в поиске необходимых специалистов. Соответствующая запись размещена в понедельник на официальной странице российского дипведомства в Twitter.
Кроме того, на ней опубликован скриншот страницы ЦРУ в Twitter с записью: "Говоришь по-русски? Имеешь гражданство США и обучался в колледже? Интересует национальная безопасность? Твои навыки нужны здесь".
Спасибо @CIA за поддержку и продвижение русского языка. Почему вы скрывали это столько лет? Готовы помочь с рекомендациями и специалистами pic.twitter.com/YXaxrKMKLf— МИД России (@MID_RF) 2 October 2017
Далее на странице ЦРУ следует ссылка на сайт, где размещены вакансии, требующие знания русского языка. В их числе - специалисты по работе с открытыми и закрытыми источниками на русском языке, а также учитель русского. Среди других языков, которые интересуют американскую разведку, встречаются китайский, корейский, фарси (персидский) и пуштунский (язык крупнейшей национальности Афганистана).
"Спасибо ЦРУ за поддержку и продвижение русского языка, - отреагировали на такой интерес в МИД РФ. - Почему вы скрывали это столько лет? Готовы помочь с рекомендациями и специалистами".