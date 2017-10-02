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МИД РФ в шутку предложил ЦРУ помочь с подбором русскоговорящих сотрудников

Политика
2 октября, 20:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Российское ведомство поблагодарило Вашингтон за поддержку русского языка

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Материал из 1 страницы
Здание Министерства иностранных дел РФ

Здание Министерства иностранных дел РФ

© Геннадий Хамельянин/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российский МИД в шутку поблагодарил ЦРУ за поддержку русского языка после объявления о поиске русскоязычных сотрудников и предложил помочь в поиске необходимых специалистов. Соответствующая запись размещена в понедельник на официальной странице российского дипведомства в Twitter.

Кроме того, на ней опубликован скриншот страницы ЦРУ в Twitter с записью: "Говоришь по-русски? Имеешь гражданство США и обучался в колледже? Интересует национальная безопасность? Твои навыки нужны здесь".

Далее на странице ЦРУ следует ссылка на сайт, где размещены вакансии, требующие знания русского языка. В их числе - специалисты по работе с открытыми и закрытыми источниками на русском языке, а также учитель русского. Среди других языков, которые интересуют американскую разведку, встречаются китайский, корейский, фарси (персидский) и пуштунский (язык крупнейшей национальности Афганистана).

"Спасибо ЦРУ за поддержку и продвижение русского языка, - отреагировали на такой интерес в МИД РФ. - Почему вы скрывали это столько лет? Готовы помочь с рекомендациями и специалистами".

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