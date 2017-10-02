МИД РФ: США полностью захватили все помещения генконсульства в Сан-Франциско

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Представители американских властей в понедельник полностью заняли все помещения генконсульства РФ в Сан-Франциско, включая резиденцию генконсула, ими взломаны входные двери и проведен тотальный обыск. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Несмотря на предупреждения, власти США не вняли голосу разума и не отказались от своих противоправных намерений, - отмечается в документе. - Сегодня ими полностью захвачены все помещения генерального консульства России в Сан-Франциско - жилая часть его административного здания, в служебной зоне которого уже месяц хозяйничают американские спецслужбы, и отдельная резиденция генконсула".

В МИД РФ указали, что Вашингтон совершил новое грубейшее нарушение международного права. "С декабря прошлого года американцы силой захватили уже пять российских дипломатических объектов, являющихся нашей собственностью. Вот и теперь входные двери были взломаны, внутри устроен тотальный обыск", - добавили в ведомстве.

"Никогда не давали и не даем властям США согласие на снятие с российской дипломатической и консульской собственности иммунитета, не разрешали и не разрешаем какое-либо вторжение на наши объекты. Находящихся там сейчас американских агентов никто туда не приглашал. Они - захватчики. Их действия - беспрецедентный для истории двусторонних отношений произвол", - подчеркнули в министерстве.

Россия заявляет решительный протест в связи с проникновением представителей США на объекты дипсобственности и оставляет за собой право на ответ.

"Заявляем решительный протест против очередной враждебной акции США, - говорится в сообщении. - Резервируем за собой право на ответ. Краеугольным для дипломатии всегда был и есть принцип взаимности".

"Соответственно понимаем так, что американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России", - добавили в МИД РФ.