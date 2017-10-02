Посольство РФ: обвинения спецслужбами Норвегии в шпионаже подрывают взаимоотношения

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Повторяющиеся обвинения в кибершпионаже в адрес РФ, озвучиваемые Полицейской службой безопасности Норвегии (PST), ведут к подрыву отношений двух стран. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Норвегии, который был распространен в понедельник в связи с последними заявлениями руководства PST на прошлой неделе.

В дипмиссии указали, что PST, используя площадку телеканала ТV-2, "выступила с очередными обвинениями в адрес "российских агентов", якобы занимающихся кибершпионажем, "оказывающих давление" на граждан или членов их семей-выходцев из России для получения сведений о сферах их деятельности", однако каких-либо фактов и подтверждений в репортаже не приводилось. При этом по поводу своих предыдущих заявлений о "кибернападениях" на норвежскую рабочую партию со стороны российских хакеров в начале года, по информации посольства, "PST так и не представила никаких доказательств".

"Мы понимаем, чем мотивированы подобные вбросы. В преддверии формирования нового правительства, рассмотрения бюджета и изменений в законодательстве для наделения спецслужб дополнительными полномочиями им приходится обращать на себя внимание. Но это не отменяет нашей обеспокоенности, что под прикрытием спецслужб продолжается курс на деградацию двусторонних отношений. Если, конечно, PST не занимается чем-то, что противоречит политике правительства", - подчеркнули в российской дипмиссии.

"Как мы помним, представители правительства неоднократно, как до выборов, так и в ходе избирательной кампании, заявляли о хороших отношениях с Россией. Пока мы не услышим иное от властей, будем продолжать работать в этом направлении", - сказали там.

По мнению посольства, "в интересном свете предстает и ТV-2. Как представляется, настоящих журналистов должны интересовать факты, а не домыслы, если они, конечно, не штатные сотрудники спецслужб. Приходится констатировать, в Норвегии в определенных кругах в последние годы уже стало традицией использование России в качестве "образа врага". Больше всего нас беспокоит то, что тем самым наносится ущерб российско-норвежскому сотрудничеству, при содействии или попустительстве властей Норвегии сводятся на "нет" любые попытки восстановления доброжелательной атмосферы отношений", - констатировало посольство.

В дипмиссии отметили, что ее представители много ездят по Норвегии и "повсюду со стороны норвежского народа, бизнеса, местных властей и политиков встречают лишь одно желание - наращивать сотрудничество с Россией". "Мы поддерживаем их в этих устремлениях. Общая тысячелетняя история мирного сосуществования России и Норвегии позволяет рассчитывать, что мы сможем преодолеть нынешний период", - указало посольство.