Путин примет верительные грамоты у 20 новых послов в России

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у 20 новых послов в РФ, среди них - глава дипломатического представительства США Джон Хантсман, послы Франции Сильви-Аньес Берман и Испании Игнасио Ибаньес Рубио.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в Кремль приглашены также послы Евросоюза Маркус Флориан Эдерер, Аргентины Рикардо Эрнесто Лагорио, Гренады Олег Фирер, Доминиканы Хосе Мануэль Кастильо Бетансес, Замбии Шедрек Чингембу Лувита. Верительные грамоты президенту передадут и послы Йемена Ахмед Салем аль-Вахейши, Кипра Леонидас Маркидис, Лаоса Сивиенгпхет Пхетворасак, Латвии Марис Риекстиньш, Малави Майкл Барт Камфамбе Нкома, Малайзии Мат Дрис бин Якуб, Мексики Норма Берта Пенсадо Морено, Молдовы Андрей Негуца, Мьянмы Ко Ко Шейн, Португалии Паулу Жоао Лопеш ду Регу Визеу Пинейру, Уганды Джонсон Агара Олва и Хорватии Тончи Станичич.

Церемония вручения верительных грамот, традиционно проходящая в Большом Кремлевском дворце, символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в стране назначения. На нее приглашаются дипломаты, прибывшие в Россию в последние недели. Обычно президент РФ обращается к ним с приветствием, кратко останавливаясь на отношениях Москвы с каждым из представленных государств, и принимает верительные грамоты. Завершается церемония неформальной беседой за бокалом шампанского.

На фоне сложностей в российско-американских отношениях особое внимание будет приковано к посещению Кремля новым послом США. Хантсман с супругой прибыл в Москву 2 октября, в этот же день вручил копии верительных грамот и коротко побеседовал с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.