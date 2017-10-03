РФ не оставит без ответа принятие в Канаде "Закона имени Сергея Магнитского"

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ОТТАВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Намерение парламента Канады принять "Закон имени Сергея Магнитского" является неприкрытым вмешательством во внутренние дела России и не останется без ответа. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Оттаве Кирилл Калинин.
"Решение парламента и правительства Канады [о принятии данного закона], рассматриваемое ими как правозащитная и антикоррупционная мера, является достойным сожаления конфронтационным актом и неприкрытым вмешательством во внутренние дела России", - сказал он. Дипломат назвал это "продолжением неудачной политики [канадского правительства], которую преследуют русофобские элементы".
Он добавил, что данное решение "противоречит здравому смыслу и канадским национальным интересам, оно изолирует Канаду от одной из ключевых мировых держав". "Это враждебный шаг, как и любые антироссийские санкции, и будет встречен решительными и взаимными контрмерами", - подчеркнул Калинин.
Ранее в понедельник Палата общин канадского парламента на итоговых слушаниях одобрила принятие "Закона о жертвах коррумпированных иностранных правительств" ["Закон имени Сергея Магнитского"] и передала его в Сенат (верхнюю палату), где документ должен быть утвержден 4 октября. Затем его передадут на подпись генерал-губернатору Канады, и он вступит в силу.
Сотрудничество между Оттавой и Москвой было практически полностью приостановлено в 2014 году по инициативе правительства занимавшего в то время пост премьер-министра Стивена Харпера после воссоединения Крыма с Россией и возникновения конфликта на востоке Украины.