Песков: власти РФ и Саудовской Аравии проявляют политическую волю к развитию отношений

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Власти России и Саудовской Аравии проявляют политическую волю к развитию экономических связей между странами, потенциал которых пока раскрыт недостаточно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что у РФ есть давние связи с Саудовской Аравией, которыми в Москве дорожат. "Перспективы очень широкие, потенциал далек от того, чтобы быть раскрытым. Сейчас обе стороны проявляют политическую волю к тому, чтобы способствовать развитию бизнес-контактов", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков не стал увязывать вопросы развития отношений с Саудовской Аравией с темой российско-иранских связей. "Отношения Москвы и Эр-Рияда абсолютно самодостаточные и в данном случае нет необходимости проводить какие-то параллели, это отдельный вектор нашей внешней политики, исходя из того, какое важное место занимает Саудовская Аравия в регионе и в арабском мире в целом", - сказал Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву состоится 5 октября.