Владимир Путин принимает верительные грамоты у новых послов в РФ. Видеотрансляция

Чрезвычайный и полномочный посол США в РФ Джон Хантсман, президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 20 новых послов в России. Среди них - глава дипломатического представительства США Джон Хантсман, послы Франции Сильви-Аньес Берман и Испании Игнасио Ибаньес Рубио.

Церемония вручения верительных грамот, традиционно проходящая в Большом Кремлевском дворце, символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в стране назначения. На нее приглашаются дипломаты, прибывшие в Россию в последние недели. Обычно глава государства обращается к ним с приветствием, кратко останавливаясь на отношениях Москвы с каждым из представленных государств, и принимает верительные грамоты. Завершается церемония неформальной беседой за бокалом шампанского