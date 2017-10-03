Владимир Путин принимает верительные грамоты у новых послов в РФ. Видеотрансляция

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Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 20 новых послов в России. Среди них - глава дипломатического представительства США Джон Хантсман, послы Франции Сильви-Аньес Берман и Испании Игнасио Ибаньес Рубио.
Церемония вручения верительных грамот, традиционно проходящая в Большом Кремлевском дворце, символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в стране назначения. На нее приглашаются дипломаты, прибывшие в Россию в последние недели. Обычно глава государства обращается к ним с приветствием, кратко останавливаясь на отношениях Москвы с каждым из представленных государств, и принимает верительные грамоты. Завершается церемония неформальной беседой за бокалом шампанского