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Владимир Путин принимает верительные грамоты у новых послов в РФ. Видеотрансляция

Политика
3 октября, 13:15 UTC+3

В числе иностранных дипломатов - глава американского диппредставительства Джон Хантсман

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Чрезвычайный и полномочный посол США в РФ Джон Хантсман, президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Чрезвычайный и полномочный посол США в РФ Джон Хантсман, президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

© Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 20 новых послов в России. Среди них - глава дипломатического представительства США Джон Хантсман, послы Франции Сильви-Аньес Берман и Испании Игнасио Ибаньес Рубио.

Церемония вручения верительных грамот, традиционно проходящая в Большом Кремлевском дворце, символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в стране назначения. На нее приглашаются дипломаты, прибывшие в Россию в последние недели. Обычно глава государства обращается к ним с приветствием, кратко останавливаясь на отношениях Москвы с каждым из представленных государств, и принимает верительные грамоты. Завершается церемония неформальной беседой за бокалом шампанского

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Кремль надеется, что посол Хантсман внесет свой вклад в реставрацию отношений РФ и США

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Персоны
Хантсман, Джон Путин, Владимир Владимирович
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