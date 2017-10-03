Дипломаты РФ и Израиля обсудили перспективы палестино-израильского урегулирования

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил во вторник с послом Израиля в Москве Гарри Кореном перспективы палестино-израильского урегулирования. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам региональной повестки дня, включая перспективы палестино-израильского урегулирования и ситуацию вокруг Сирии, а также некоторым актуальным вопросам двусторонних российско-израильских отношений", - информировали в министерстве.