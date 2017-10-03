Верховный суд РФ предложил ввести институт поверенных при рассмотрении гражданских дел

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Верховный суд России предложил ввести институт поверенных при рассмотрении гражданских дел. Об этом говорится в одобренном во вторник пленумом Верховного суда для внесения в Госдуму законопроекте об изменениях в Гражданский процессуальный, Арбитражный процессуальный кодексы, Кодекс административного судопроизводства и в отдельные законодательные акты.

В частности, отмечается в законопроекте, представителями в суде при рассмотрении гражданских дел могут выступать, помимо адвокатов, "иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование". При этом представителями в суде не должны быть судьи, прокуроры (за исключением оговоренных в законодательстве случаев), следователи, помощники судей и работники аппаратов судов. Представители в суде должны будут также подтверждать наличие высшего юридического образования. Вместе с тем, как сообщил на заседании пленума зампредседателя Верховного суда РФ Василий Нечаев, предлагается сохранить возможность участия при рассмотрении гражданских исков и гражданам, не имеющим такого образования (если они не являются истцами или ответчиками), введя в ГПК институт поверенного.

Поверенный лица, участвующего в деле, будет вправе давать объяснения суду в устной или письменной форме, получать адресованные лицу, участвующему в деле, судебные извещения и вызовы, копии судебных актов. В то же время он не будет наделен полномочиями представителя в суде - не сможет подписывать и предъявлять в суд исковое заявление от имени истца, предъявлять от его имени встречный иск, частично или полностью отказываться от исковых требований, заключать мировое соглашение, обжаловать решение суда и т. д.

Поверенный будет допускаться к участию в судебном заседании только вместе с представителем лица. Поверенными могут быть лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством, а их полномочия должны подтверждаться доверенностью.