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Путин призвал страны подключиться к разминированию в Сирии и оказанию гуманитарной помощи

Политика
3 октября, 13:40 дата обновления: 3 октября, 14:30 UTC+3

Президент РФ отметил, что работать над этими процессами "при лидирующей роли ООН и без предварительных условий должны все, кто искренне желает мира" стране и ее народу

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что все страны должны подключиться к оказанию гуманитарной помощи Сирии и разминированию территории страны.

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"Неотложной задачей сегодня является увеличение поставок гуманитарной помощи и разминирование освобожденных территорий", - сказал глава государства на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

По его мнению, "подключиться к этим процессам при лидирующей роли ООН и без предварительных условий должны все, кто искренне желает мира Сирии и ее народу, кто искренне желает возвращения беженцев к родным очагам".

Путин напомнил, что "недавно в астанинском формате оформлены договоренности о четырех зонах деэскалации в Сирии, достигнутые с участием стран-гарантов - России, Ирана, Турции и при поддержке очень многих других государств". Он подчеркнул, что "эти договоренности создают условия для продвижения к выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2254 на основе прямого диалога между правительством и оппозицией, объединения усилий в интересах скорейшей ликвидации террористического очага, установления мира и сохранения единства Сирии".

Российский лидер отметил, что "сам процесс в столице Казахстана призван создать благоприятные условия для приближения политического урегулирования в рамках женевских переговоров".

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