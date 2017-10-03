Путин: РФ осуждает КНДР за нарушение резолюции СБ ООН

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен в губительности нагнетании военной риторики вокруг КНДР.
При этом Москва осуждает действия Пхеньяна, нарушающие резолюцию СБ ООН.
"На наших глазах раскручивается конфронтационная спираль вокруг ракетно-ядерной программы КНДР", - констатировал глава государства на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
"Мы осуждаем решения Пхеньяна в нарушении резолюции Совета безопасности ООН. Но нагнетание военной риторики не просто тупиковый, а, уверен, губительный путь", - подчеркнул Путин.