Путин: РФ осуждает КНДР за нарушение резолюции СБ ООН

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен в губительности нагнетании военной риторики вокруг КНДР.

При этом Москва осуждает действия Пхеньяна, нарушающие резолюцию СБ ООН.

"На наших глазах раскручивается конфронтационная спираль вокруг ракетно-ядерной программы КНДР", - констатировал глава государства на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Мы осуждаем решения Пхеньяна в нарушении резолюции Совета безопасности ООН. Но нагнетание военной риторики не просто тупиковый, а, уверен, губительный путь", - подчеркнул Путин.