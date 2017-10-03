Путин: РФ надеется, что Испании удастся преодолеть кризис с Каталонией

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия переживает за Испанию в связи с ситуацией с референдумом в Каталонии, однако надеется, что кризис удастся преодолеть, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами.

"Сейчас все обсуждают ситуацию вокруг референдума о независимости Каталонии. Не скрою, мы очень переживаем за Испанию, - сказал Путин. - Но это, конечно, внутреннее дело Испанского королевства". "Надеемся, что кризис удастся преодолеть", - подчеркнул он.

Глава российского государства отметил, что отношения России и Испании имеют многовековую историю. В этом году исполняется 350 лет с тех пор, как между двумя государствами были установлены первые дипломатические отношения. "Наши народы объединяют чувства взаимной симпатии и уважения, налицо все предпосылки для того, чтобы, несмотря на политическую конъюнктуру российско-испанское взаимодействие развивалось в самых различных областях", - подчеркнул Путин.