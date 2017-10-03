Президент Хорватии посетит Россию в середине октября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент Хорватии посетит РФ с визитом в середине октября, сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами.

"В середине этого месяца, в октябре ждем с визитом президента Хорватии госпожу Колинду Грабар-Китарович", - сказал российский лидер.

Путин рассчитывает, что на предстоящих переговорах удастся достичь договоренностей в политической, экономической и гуманитарной сферах, включая решения вопросов об открытии в Загребе российского центра науки и культуры.

Президент РФ также добавил, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений с Хорватией.