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Путин: путь к миру в Йемене лежит через широкий национальный диалог

Политика
3 октября, 14:05 UTC+3

Президент России отметил, что Москва при необходимости готова содействовать урегулированию конфликта в этой стране

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Путь к миру в Йемене лежит через широкий национальный диалог, Россия готова при необходимости содействовать урегулированию конфликта в этой стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России, среди которых - глава дипмиссии Йемена Ахмед Салем аль-Вахейши.

"Убеждены, что путь к миру и согласию [в Йемене] лежит через широкий национальный диалог, учитывающий мнение всех политических сил. Готовы при необходимости всемерно содействовать процессу урегулирования", - сказал Путин.

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Военная операция в Йемене
Страны
Йемен Россия
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