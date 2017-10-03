Путин: РФ намерена и далее способствовать решению проблемы Приднестровья

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия намерена и далее способствовать решению проблемы Приднестровья. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на церемонии вручения верительных грамот послами.

"Будем и далее способствовать политическому решению приднестровской проблемы", - заверил он.

Путин отметил, что Россия открыта к дальнейшему сотрудничеству с Молдавией на прагматичной и взаимовыгодной основе в духе договоренностей, достигнутых в ходе визита в Россию президента Молдавии Игоря Додона. Президент РФ поприветствовал интерес Кишинева к взаимодействию с ЕврАзЭС.