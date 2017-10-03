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Путин: РФ выступает за предсказуемое сотрудничество с США на принципах равенства

Политика
3 октября, 14:21 UTC+3

Нынешний уровень двусторонних отношений Москвы и Вашингтона "не может вызывать удовлетворение", отметил президент РФ

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия выступает за конструктивное и предсказуемое сотрудничество с США на принципах равенства, уважения национальных интересов и невмешательства во внутренние дела.

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Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России, среди которых - глава дипмиссии США Джон Хантсман.

По словам российского лидера, нынешний уровень двусторонних отношений Москвы и Вашингтона "не может вызывать удовлетворение". "Выступаем за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество. Убеждены, что в его основе должны быть неукоснительное следование принципам равенства, уважение национальных интересов, невмешательство во внутренние дела", - сказал Путин.

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