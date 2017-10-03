Путин призвал решать этноконфессиональные проблемы в Мьянме политическим путем

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия призывает все стороны этноконфессионального конфликта в Мьянме к сдержанности и поиску решения проблемы политическим путем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России, среди которых - глава дипмиссии Мьянмы Ко Ко Шейн.

Выразив уверенность в перспективах успешного сотрудничества РФ и Мьянмы, Путин отметил также обеспокоенность всплеском этноконфессиональной напряженности в ряде регионов этой страны.

"Призываем все стороны к сдержанности. Решение проблем, имеющих столь сложный характер, это мы знаем и по собственному опыту, необходимо искать в сфере политического взаимодействия и политическими средствами, без нарушения прав человека", - подчеркнул российский лидер.