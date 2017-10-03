Песков: Хантсман имел возможность кратко пообщаться с Путиным в Кремле, как и другие послы

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Новый посол США в РФ Джон Хантсман имел возможность наряду с другими участниками церемонии вручения верительных грамот президенту РФ пообщаться с Владимиром Путиным после мероприятия.
Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, состоялась ли краткая беседа руководителя американской дипмиссии с президентом РФ.
"Все имеют возможность кратко переговорить с президентом после церемонии", - сказал Песков. Представитель Кремля не уточнил, о чем могла идти речь в такой беседе.
Ранее во вторник в Кремле состоялась церемония вручения верительных грамот новыми послами в РФ из двадцати государств, в том числе из США. По традиции, после ее завершения президент приглашает дипломатов на бокал шампанского в честь начала их дипломатической карьеры в России.