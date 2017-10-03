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Песков: Хантсман имел возможность кратко пообщаться с Путиным в Кремле, как и другие послы

Политика
3 октября, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ не уточнил, о чем могла идти речь в такой беседе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Новый посол США в РФ Джон Хантсман имел возможность наряду с другими участниками церемонии вручения верительных грамот президенту РФ пообщаться с Владимиром Путиным после мероприятия.

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Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, состоялась ли краткая беседа руководителя американской дипмиссии с президентом РФ.

"Все имеют возможность кратко переговорить с президентом после церемонии", - сказал Песков. Представитель Кремля не уточнил, о чем могла идти речь в такой беседе.

Ранее во вторник в Кремле состоялась церемония вручения верительных грамот новыми послами в РФ из двадцати государств, в том числе из США. По традиции, после ее завершения президент приглашает дипломатов на бокал шампанского в честь начала их дипломатической карьеры в России.

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Персоны
Хантсман, Джон Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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