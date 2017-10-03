Путин: реформа ООН должна быть качественной и при большом согласии

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает идею реформы ООН и адаптации ее к требованиям сегодняшнего дня. При этом глава государства уверен, что изменения должны быть качественными и при большом согласии.

"Россия привержена задачам повышения эффективности Организации Объединенных Наций, поддерживаем ее реформирование, адаптации к требованиям сегодняшнего дня", - заявил глава государства на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

"При этом считаем важным, чтобы любые качественные изменения в работе Организации были продуманными и осуществлялись на основе если не согласия всех, то при большом консенсусе участников международного сообщества", - подчеркнул он.

"На открывшейся очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН звучит искренняя тревога по поводу растущего числа вызовов и угроз, с которыми сталкивается мировое сообщество", - констатировал Путин.

По его мнению, "в этих условиях ООН остается гарантом стабильности и предсказуемости в международных делах, ее универсальный характер не подлежит сомнению". Российский лидер полагает, что "приоритетом для всех стран должно быть безусловное соблюдение верховенства права, уважение прерогатив Совета Безопасности ООН как органа, несущего главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности".

Президент РФ добавил, что "ООН должна уделять особое внимание разрешению региональных конфликтов, обеспечению их прочного, устойчивого, долгосрочного урегулирования". Путин заверил: "Россия будет и впредь вносить посильный вклад в эти усилия, в частности на сирийском направлении".