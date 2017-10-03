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Путин: Россия заинтересована в сохранении особых российско-французских отношений

Политика
3 октября, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Президент РФ напомнил о своей поездке во Францию, состоявшейся в 2017 году и приуроченной к 300-летию визита в страну Петра I

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована в сохранении и развитии особой роли российско-французских отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

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© AP Photo/Francois Mori, pool

Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа

Он напомнил о своей поездке во Францию в текущем году, которая была приурочена к 300-летию визита в эту страну Петра I. "Мы продолжаем диалог с президентом Франции [Эмманюэлем Макроном] как по важным двусторонним, так и по актуальным международным и региональным вопросам", - сказал Путин, упомянув, в частности, решение о создании российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог". "Мы заинтересованы в сохранении и развитии особой традиции, особой роли российско-французских отношений в европейских делах, в мировой политике", - заключил президент РФ.

Он также обратил внимание на оживление двустороннего экономического сотрудничества РФ с Португалией, отметив, что в первом полугодии рост товарооборота двух стран составил 190%. Путин назвал важным предстоящее в декабре открытие в Кремле выставки, посвященной сокровищам времен Португальской империи.

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