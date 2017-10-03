Путин: Россия заинтересована в сохранении особых российско-французских отношений

Агапитов: комиссия по этике IWF в докладе не учла изменения в российской тяжелой атлетикеСпорт 3 октября, 15:57
Взлет и падение американо-кубинских отношенийМеждународная панорама 3 октября, 15:45
Участники акции "Чистые берега" в Ненецком АО собрали 176 кубометров мусораОбщество 3 октября, 15:37
В Воронежской области увеличили штрафы за самовольное разрушение асфальтаНовости партнеров 3 октября, 15:30
Новак: спрос на нефть в мире в 2017 году растет быстрее, чем ожидалосьЭкономика и бизнес 3 октября, 15:30
Что известно о массовом убийстве в Лас-ВегасеМеждународная панорама 3 октября, 15:16
Почему подешевели акции "Мегафона"Экономика и бизнес 3 октября, 15:15
Отель "Астория" стал обладателем награды World Travel AwardsНовости партнеров 3 октября, 15:05
В начале ноября россиян ожидают три выходных дня подрядОбщество 3 октября, 15:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована в сохранении и развитии особой роли российско-французских отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.
Он напомнил о своей поездке во Францию в текущем году, которая была приурочена к 300-летию визита в эту страну Петра I. "Мы продолжаем диалог с президентом Франции [Эмманюэлем Макроном] как по важным двусторонним, так и по актуальным международным и региональным вопросам", - сказал Путин, упомянув, в частности, решение о создании российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог". "Мы заинтересованы в сохранении и развитии особой традиции, особой роли российско-французских отношений в европейских делах, в мировой политике", - заключил президент РФ.
Он также обратил внимание на оживление двустороннего экономического сотрудничества РФ с Португалией, отметив, что в первом полугодии рост товарооборота двух стран составил 190%. Путин назвал важным предстоящее в декабре открытие в Кремле выставки, посвященной сокровищам времен Португальской империи.