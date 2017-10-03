Путин 5 октября проведет переговоры с королем Саудовской Аравии

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 5 октября переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, который будет находиться в России с государственным визитом.
"Планируется обсуждение всего комплекса вопросов российско-саудовского сотрудничества. Лидеры рассмотрят совместные шаги по дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", - сообщила пресс-служба Кремля.
Стороны обменяются мнениями по международной проблематике. "Особое внимание будет уделено положению дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на урегулирование сохраняющихся в регионе конфликтных ситуаций", - говорится в сообщении пресс-службы.
По итогам переговоров предполагается подписание совместных документов.