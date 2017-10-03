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Путин назначил нового посла РФ в Гватемале

Политика
3 октября, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Александр Хохоликов заменит Николая Бабича

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Хохоликова послом России в Гватемале. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Хохоликова Александра Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Гватемала", - говорится в документе. Другим указом глава государства снял с должности предыдущего руководителя дипмиссии РФ в Гватемале Николая Бабича, занимавшего этот пост с 2011 года.

Хохоликов ранее работал замглавы Латиноамериканского департамента МИД РФ.

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