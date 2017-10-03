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Путин продлил контракт врио замдиректора ФСИН Балану сверх предельного возраста

Политика
3 октября, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Распоряжением президента также продлен контракт на год сверх предельного возраста начальнику ГУ ФСИН по Приморскому краю Вадиму Версткину

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продлил на год контракт врио замдиректора ФСИН РФ Валерия Балана сверх предельного возраста. Об этом говорится в распоряжении президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с положением о службе в органах внутренних дел РФ продлить срок службы сверх установленного предельного возраста на один год начальнику управления кадров ФСИН России генерал-майору внутренней службы Балану Валерию Павловичу", - говорится в документе.

21 августа на Балана также было возложено временное исполнение обязанностей замдиректора ФСИН.

Кроме того, распоряжением президента продлен контракт на год сверх предельного возраста начальнику ГУ ФСИН по Приморскому краю Вадиму Версткину и начальнику управления охраны и конвоирования ФСИН России Александру Шляхову.

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