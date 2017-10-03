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Главой Чебоксар избран проректор Чувашского госуниверситета Евгений Кадышев

Политика
3 октября, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

За его кандидатуру проголосовали 30 депутатов городского парламента, против - трое

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Проректор по научной работе Чувашского госуниверситета, единоросс Евгений Кадышев избран во вторник главой города Чебоксары. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела по работе со СМИ городской администрации Татьяна Загоскина.

"Главой Чебоксар избран Евгений Кадышев. За него отдано 30 голосов депутатов городского парламента, против - три голоса. Еще один бюллетень признан недействительным", - сказала собеседница агентства.

Выборы главы Чебоксар состоялись в рамках внеочередного 24-го заседания Чебоксарского городского Собрания депутатов. Нарушений во время голосования не было.

Кандидатуру Кадышева на должность градоначальника выдвинуло городское отделение "Единой России". За него по итогам тайного голосования на партийной конференции отдали голоса 125 делегатов. За второго кандидата - заместителя главного врача больницы скорой медицинской помощи Елену Турханову - проголосовали 10 человек.

Полномочия прежнего главы города Ирины Клементьевой были досрочно прекращены в июне. Против нее возбуждено шесть уголовных дел, в том числе по статьям "злоупотребление должностными полномочиями" и "растрата с использованием служебного положения, в том числе в особо крупном размере".

В настоящее время Клементьева находится под домашним арестом.

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