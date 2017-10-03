МИД РФ осудил теракт 2 октября в Бахрейне

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия осуждает террористический акт в Бахрейне 2 октября, в результате которого пострадали пять полицейских. Об этом заявили во вторник в МИД РФ.
Как напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве, 2 октября на севере Бахрейна в ходе мероприятий по случаю отмечаемого шиитами дня Ашура был совершен подрыв самодельного взрывного устройства, в результате чего ранения различной степени тяжести получили пять сотрудников полиции.
"В связи со случившимся выступаем с решительным осуждением любых террористических вылазок, - указали в Министерстве иностранных дел. - Произошедшее со всей убедительностью подтверждает необходимость консолидации бахрейнского общества на платформе отказа от насилия и поиска взаимопонимания в целях устойчивого социально-экономического развития дружественного нам Бахрейна".