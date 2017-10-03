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Депутат надеется на поддержку проекта об ужесточении наказания за вербовку в террористы

Политика
3 октября, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Согласно законопроекту, наказание предлагается ужесточить вплоть до пожизненного тюремного заключения

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Единой России", член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев рассчитывает, что законопроект об ужесточении наказания за вербовку в ряды террористов вплоть до пожизненного тюремного заключения будет принят до конца текущего года.

Шхагошев, выступивший инициатором данной инициативы, сообщил во вторник журналистам, что этот законопроект включен в список приоритетных инициатив на осеннюю сессию от фракции единороссов. "Я рассчитываю, что он [проект закона] будет поддержан и принят до конца года", - сказал депутат.

Парламентарий отметил актуальность принятия закона об усилении ответственности за вербовку. "В Сирии самые крупные террористические группировки, такие как ИГИЛ (старое название ИГ, "Исламское государство", запрещена в РФ), терпят поражение, они потеряли более 100 тыс. боевиков, и, естественно, перед ними сейчас стоит задача воспроизвести свою армию и пополнить ее ряды, - заявил политик. - Сейчас они [террористы] делают акцент на вербовке, это очевидно, и финансы международного терроризма в основном будут теперь использоваться в этом направлении".

Депутат также сообщил о поправках ко второму чтению этого законопроекта. "Планируем, что ко второму чтению рассмотрим вопрос, связанный с усилением ответственности за "телефонный терроризм". Предложим установить минимальную планку сроков наказания за это деяние, поскольку в настоящее время в соответствующей статье УК нижние пределы наказания для "телефонных террористов" не установлены", - добавил единоросс.

В июле Шхагошев внес в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за вербовку в ряды террористов и предусматривающий за это пожизненные тюремные сроки. Предлагается квалифицировать организацию хотя бы одного из преступлений, предусмотренных "террористическими" статьями УК РФ, а также "подготовку, склонение, вербовку и (или) иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из указанных преступлений и (или) руководство его совершением, а равно финансирование и (или) организацию финансирования терроризма по части 4 статьи 205.1 УК, которая предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы".

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Персоны
Шхагошев, Адальби Люлевич
Темы
"Единая Россия" Борьба с "Исламским государством" Противодействие терроризму в России
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