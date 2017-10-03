Путин назначил вице-спикера Госдумы Васильева врио главы Дагестана

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, временно исполняющим обязанности руководителя региона до выборов назначен вице-спикер Госдумы, председатель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Принять отставку главы Республики Дагестан Абдулатипова Р. Г. по собственному желанию. Назначить Васильева Владимира Абдуалиевича временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба.
"Это очень красивая республика и красота ее не только в природе, но, прежде всего в людях, которые там живут", - подчеркнул глава государства на встрече с Васильевым в Кремле.
Он отметил, что в регионе многое делается для того, чтобы улучшить жизнь людей, однако нерешенных проблем остается много. "Мне бы очень хотелось, чтобы республику возглавил человек с опытом федеральной работы, политик федерального уровня, - заявил Путин. - Я вас хотел попросить исполнять обязанности руководителя республики вплоть до сентября следующего года".
Путин заявил, что ожидает, что Васильеву удастся проявить на этом посту свои лучшие качества и опыт, накопленный за годы работы в МВД России и Госдуме. "За эти годы вы, безусловно, стали таким человеком, которого у нас принято называть политическим тяжеловесом. Вы - политик федерального уровня и, на мой взгляд, такой человек сегодня нужен республике", - заключил президент.
71-летний Рамазан Абдулатипов возглавлял Дагестан с января 2013 года.
Владимиру Васильеву в августе этого года исполнилось 68 лет. Он родился в Клину. В 1972 году окончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, в 1978 году - Всесоюзный юридический заочный институт, в 1991 году - Академию МВД СССР. Кандидат юридических наук.
С 1972 года работал в органах внутренних дел, в 1997 году стал первым замминистра внутренних дел РФ - начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью.. С 9 мая 1998 года по 31 мая 1999 года - первый заместитель министра внутренних дел РФ. С 31 мая 1999 года по 28 марта 2001 года - заместитель секретаря Совета безопасности РФ. С 28 марта 2001 года - статс-секретарь - замглавы МВД РФ, в октябре 2002 года руководил милицейским штабом, сформированным в связи с захватом террористами Театрального центра на Дубровке. Имеет звание генерал-полковника полиции.
7 декабря 2003 года был избран депутатом Государственной думы РФ четвертого созыва по Тверскому одномандатному избирательному округу №173 (Тверская область). Вошел в состав фракции "Единая Россия". В январе 2004 года возглавил комитет ГД по безопасности. Переизбирался в Думу в 2007, 2011 и 2016 годах. В 2012 году Васильев возглавил фракцию "Единая Россия" в нижней палате парламента и занял пост заместителя председателя Думы.