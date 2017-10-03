Итоги деятельности Рамазана Абдулатипова на посту главы Республики Дагестан. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 октября 2017 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Владимир Васильев, вице-спикер Госдумы РФ, руководитель парламентской фракции "Единая Россия".

Рамазан Абдулатипов возглавлял республику с января 2013 года - в общей сложности 1710 дней (45-е место по продолжительности пребывания на посту среди действующих глав субъектов РФ). Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о некоторых итогах его работы на посту руководителя региона в 2013-2017 годах.

Экономические показатели

За период пребывания Рамазана Абдулатипова в должности главы республики ее валовой региональный продукт (ВРП) вырос на 23,58% - с 452 млрд 882 млн руб. в 2013 году до 559 млрд 673 млн в 2015 году (по сведения Росстата; данные за 2016 году не опубликованы). По этому показателю в 2013 ггоду Дагестан занимал 33-е место среди субъектов РФ, в 2015 году - 32-е.

ВРП на душу населения за тот же период увеличился на 21,60%: с 153 тыс. 261 руб. до 186 тыс. 370 руб. (76-е место в 2013 году, 74-е - в 2015 году).

В 2013 году дефицит республиканского бюджета составил 3 млрд 455 млн руб., доходы - 85 млрд 965 млн руб. (28-е место среди российских регионов), расходы - 89 млрд 420 млн (29-е место). В 2016 году бюджет Дагестана был исполнен с профицитом в 1 млрд 812 млн руб. По сравнению с 2013 году расходы выросли на 14,07% - до 98 млрд 61 млн руб. (30-е место), расходы - на 7,64% - до 96 млрд 249 млн (29-е место).

В бюджете республики на 2017 год заложен профицит в размере 3 млрд 539 млн руб., что почти в два раза больше, чем в 2016 году. Доходы, как ожидается, незначительно увеличатся на 0,35% - до 98 млрд 401 млн руб., расходы сократятся на 1,44% - до 94 млрд 861 млн руб.

Инвестиции в основной капитал Дагестана в 2016 году составили 209 млрд 843 млн руб., что на 17,19% больше, чем в 2013 году. По этому показателю регион занимал 24-е место среди субъектов РФ в 2013 году, 21-е - в 2016 году.

Согласно рейтингу российских регионов, опубликованному журналом "Профиль" по итогам 2016 года, республика находится на 42-м месте по уровню жизни населения, на 80-м - по уровню экономического развития, на 3-м - по экономической динамике.

Социальная сфера

За время пребывания Рамазана Абдулатипова на посту главы Дагестана численность населения региона увеличилась на 3,26% - с 2 млн 946 тыс. человек на 1 января 2013 года до 3 млн 42 тыс. на аналогичную дату 2017 года (место среди субъектов РФ не изменилось - 12-е). При этом рождаемость на 1 тыс. человек сократилась на 7,45% - с 18,8 человека в 2013 году до 17,4 в 2016 году. По этому показателю и в 2013 году, и в 2016 году республика находилась на 5-м месте в РФ.

Смертность на 1 тыс. населения уменьшилась на 5,45% - с 5,5 человека в 2013 году (80-е место) до 5,2 в 2016 году (регион делит 82-83-е места с Ямало-Ненецким автономным округом). Уровень безработицы снизился на 0,7 процентных пункта - с 11,6% в 2013 году до 10,9% в 2016 году, в итоге республика переместилась с 5-го места на 6-е.

Размер среднемесячной заработной платы вырос на 18,52% по сравнению с 2013 году и составил в 2016 году 19 тыс. 953 руб. За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась в 1,9 раза - до 14 тыс. 680. Несмотря на рост зарплат и пенсий, в 2016 году Дагестан вновь оказался на последнем месте в рейтинге российских регионов, как и в 2013 году.

С 2013 по 2016 год число преступлений на 100 тыс. человек населения выросло на 10,55% (с 474 до 524), однако республика улучшила свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 81-го на 83-е место.

Рейтинг губернатора

В рейтинге эффективности глав российских регионов, опубликованном Фондом развития гражданского общества в июне 2016 года, Рамазан Абдулатипов входил в первую группу руководителей субъектов РФ ("очень высокий рейтинг"). Делил 18-19-е места с главой Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, с которым набрал одинаковое количество баллов - 82.