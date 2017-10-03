МИД РФ: Москва и Каир намерены развивать сотрудничество по международной повестке дня

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Египта в Москве Мухаммед аль-Бадри подтвердили планы на развитие всестороннего сотрудничества. Об этом во вторник сообщили в российском дипведомстве.
"В ходе беседы был подтвержден твердый настрой Москвы и Каира на дальнейшее укрепление взаимодействия по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня, активное продвижение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - информировали в министерстве.
Кроме того, на встрече аль-Бадри был вручен нагрудный знак "За взаимодействие" МИД России. "Он награжден за значительный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Египтом", - отметили в МИД.
Встреча состоялась в связи с завершением миссии египетского дипломата в России.