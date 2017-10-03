Единороссы обсудят с Путиным и Медведевым кандидатуру на пост главы фракции в Госдуме

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Единороссы обсудят с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром, председателем партии Дмитрием Медведевым кандидатуру на пост главы фракции в Госдуме после назначения Владимира Васильева врио главы Дагестана. Об этом ТАСС заявил секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов.

"Это вопрос, который требует дополнительных консультаций с председателем партии и с президентом в первую очередь. Это вопрос, который мы будем обсуждать", - сказал он.

Неверов считает, что главными задачами Васильева в новой должности будут развитие экономики и обеспечение мира в регионе.

"Основные задачи, которые стоят и будут стоять, - это, конечно, развитие экономики и обеспечение спокойствия и мира в регионе", - отметил он.

По его мнению, президент РФ принял "очень взвешенное и правильное решение". "Владимир Абдуалиевич обладает очень большим опытом работы на федеральном уровне: он занимал пост заместителя министра [внутренних дел], длительное время работает в Госдуме, возглавляет фракцию в парламенте", - отметил политик.

"Это человек, который всегда умеет найти компромиссные пути решения, которые могут устраивать всех, и в то же время это человек, который, несомненно, обладает высоким мужеством, высокой ответственностью перед страной", - подчеркнул Неверов.

Довыборы в Думу

Как сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, дополнительные выборы в Госдуму по Заволжскому одномандатному округу в Тверской области, по которому был избран Васильев, пройдут, скорее всего, в единый день голосования в сентябре 2018 года.

"Скорее всего, в сентябре [2018 года]. Наиболее вероятное [время проведение довыборов] - сентябрь, хотя, в принципе, закон предусматривает возможность и в другие сроки проводить [довыборы] ", - сказал он.

В любом случае, подчеркнул Булаев, довыборы состоятся не позднее сентября.

Согласно закону "О выборах депутатов Госдумы", в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному округу, ЦИК РФ назначает в этом округе дополнительные выборы. Голосование должно пройти не позднее чем через один год со дня появления вакантного депутатского мандата.

Довыборы по Кингисеппскому и Брянскому округам проходили именно в Единый день голосования 10 сентября этого года.

Булаев напомнил, что еще одни довыборы должны пройти в Саратовской области, так как летом умер парламентарий от Саратовского одномандатного округа Олег Грищенко.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил врио руководителя региона до выборов вице-спикера Госдумы, председателя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева.

Как ранее сообщали в ЦИК РФ, выборы губернаторов и глав республик в регионах, где произошли отставки и назначения, пройдут в следующий Единый день голосования, то есть во второе воскресенье сентября 2018 года.