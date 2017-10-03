Неверов: главными для Васильева в Дагестане будут сферы экономики и безопасности

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов считает, что главными задачами для Владимира Васильева, назначенного президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Дагестана, будут развитие экономики и обеспечение мира в регионе.

"Основные задачи, которые стоят и будут стоять, — это, конечно, развитие экономики и обеспечение спокойствия и мира в регионе", — сказал Неверов во вторник ТАСС.

По его мнению, президент РФ принял "очень взвешенное и правильное решение". "Владимир Абдуалиевич обладает очень большим опытом работы на федеральном уровне: он занимал пост заместителя министра (внутренних дел — прим. ТАСС), длительное время работает в Госдуме, возглавляет фракцию в парламенте", — отметил политик. "Это человек, который всегда умеет найти компромиссные пути решения, которые могут устраивать всех, и в то же время это человек, который, несомненно, обладает высоким мужеством, высокой ответственностью перед страной", — подчеркнул Неверов.