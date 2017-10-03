Дипломаты РФ и Казахстана обсудили двустороннее сотрудничество в рамках ОДКБ

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и полномочный представитель Казахстана при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Жаныбек Иманалиев обсудили во вторник сотрудничество двух стран в этой организации. Об этом сообщили в российском дипведомстве.
"Рассматривались вопросы российско-казахстанского сотрудничества в рамках ОДКБ в свете предстоящего в 2018 году председательства Казахстана в Организации", - информировали в министерстве.