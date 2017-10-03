Эксперт: Абдулатипову удалось нарастить долю промышленности в ВРП региона почти на 25%

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Доля промышленности в валовом региональном продукте (ВРП) Республики Дагестан увеличилась с 2013 года до сегодняшнего дня почти на четверть — с 6,5% до 8%, что можно причислить к заслугам экс-главы региона Рамазана Абдулатипова. Такое мнение озвучил ТАСС доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ, заслуженный деятель науки республики Зейдула Юзбеков.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин принял отставку Абдулатипова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона вице-спикера Госдумы, председателя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева.

"В сложные для страны годы приросты были в сельском хозяйстве (расширение территорий под садами и виноградниками — прим. ТАСС), в строительстве, в основном в частном, в машиностроении, но пока значительная часть ВРП производится в домохозяйствах. В условиях импортозамещения заработало и машиностроение, за счет оборонного заказа. Такие предприятия как "Дагдизель", "Азимут", Кизлярский электромеханический завод дали хороший прирост экономике и подняли промышленность в ВРП с 6,5% до 8%. Абдулатипову удалось использовать свой политический потенциал и выбивать трансферты в федеральных структурах", — сказал он.

По словам Юзбекова, все годы, что Абдулатипов управлял регионом, в Дагестан из федерального бюджета "шли хорошие субсидии, субвенции по разным отраслям, за их счет было построено немало детских садов, школ, объектов здравоохранения, дорог, мостов".

Абдулатипов возглавил Дагестан в конце января 2013 года в возрасте 67 лет, сменив на этом посту Магомедсалама Магомедова. В среду, 27 сентября, 71-летний глава Дагестана сообщил СМИ, что написал заявление об отставке. Абдулатипов подтвердил эту информацию в четверг на заседании Народного собрания республики, поблагодарив сотрудников парламента и жителей региона за совместную работу.