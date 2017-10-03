"Моя должность - Абдулатипов": чем запомнился ушедший в отставку глава Дагестана

"Однажды я остался без работы. У меня спросили тогда: какую должность вам дают? А я ответил: "Моя должность - Абдулатипов"! То есть надо сохранять свою личность и, если ты сохранил свою личность и умение работать, то остальное можно достичь, было бы здоровье… Я, например, мечтаю ездить по стране и выступать с лекциями о народах России, о культуре", - такими воспоминаниями и мыслями делился Рамазан Абдулатипов в интервью ТАСС летом прошлого года в канун своего 70-летия.

3 октября президент России Владимир Путин принял отставку Абдулатипова, руководившего республикой с 2013 года, и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона вице-спикера Госдумы, председателя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева. Сам Абдулатипов еще в среду, 27 сентября, сообщил СМИ, что написал заявление об отставке.

Рамазан Абдулатипов, ушедший в отставку с поста главы Дагестана, смог добиться роста экономических показателей региона, улучшений в социальной сфере и значительного повышения безопасности в регионе, считают опрошенные ТАСС эксперты. Однако, по их мнению, множество проблем все еще остаются нерешенными, а целый ряд проектов - нереализованным.

Безопасность и национальный вопрос

Главным достижением Абдулатипова на посту главы одного из самых неспокойных регионов опрошенные ТАСС эксперты считают снижение уровня преступности и повышение уровня безопасности жителей и гостей региона. "До прихода Рамазана Абулатипова к власти Дагестан был территорией, производящей терроризм и экспортирующей его, сегодня он перестал быть таковым. За четыре года не произошло столько террористических актов, сколько происходило в месяц до него", - сказал ТАСС дагестанский политолог Камиль Ланда.

Надо понимать, что Абдулатипов приходил в 2013 году, когда в Дагестане была нестабильная политическая обстановка и большое количество криминальных преступлений, связанных в том числе и с собственностью <...> Основная задача уже выполнена, по крайне мере, про криминальные круги мы практически не слышим - это самое важное Игорь Сопов политолог, экс-глава Центра современной кавказской политики "Кавказ"

Абдулатипову удалось положительно повлиять и на решение межнациональных вопросов в регионе, считает руководитель "Московского кавказского клуба" Шамиль Джафаров. "Он попытался наладить межконфессиональное и внутриконфессиональное согласие в республике, и межнациональное. Поскольку до этого, мы знаем, были определенные проблемы. Мне кажется, ему удалось каких-то успехов в этом направлении добиться", - говорит он.

Промышленность и сельское хозяйство

По мнению Джафарова, за годы управления республикой Абдулатипову удалось добиться роста экономических показателей. "Внешне выглядит, что все показатели улучшились: экономические показатели дают рост постоянный. Более того, насколько я знаю, Дагестан - регион, где динамика роста - я не говорю про величины - одна из самых высоких в стране. То есть те процессы, которые происходят, они ускоряются, другое дело - каких они достигают результатов", - сказал он.

Как отмечают в Минэкономразвития Дагестана, объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в первом полугодии 2017 года составил 51,7 млрд рублей. Прирост к первому полугодию 2016 года - 105,6%.

"В сложные для страны годы приросты были в сельском хозяйстве (расширение территорий под садами и виноградниками), в строительстве, в основном, в частном, в машиностроении, но пока значительная часть валового регионального продукта производится в домохозяйствах. В условиях импортозамещения заработало и машиностроение за счет оборонзаказа. Такие предприятия, как "Дагдизель", "Азимут", "КЭМЗ", дали хороший прирост экономике и подняли промышленность в ВРП с 6,5% до 8%. Абдулатипову удалось использовать свой политический потенциал и "выбивать" трансферты в федеральных структурах", - рассказал ТАСС доктор экономических наук, заслуженный экономист РФ Зейдула Юзбеков.

"Была начата реализация ряда приоритетных проектов, можно говорить о повышении инвестиционной активности в республике. Так, в сельском хозяйстве удалось достичь заметных позитивных перемен в развитии виноградарства - увеличены площади виноградников, второй год в республике собирают высокий урожай винограда, также растет урожай зерновых культур", - отметил член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Заур Аскендеров.

Нерешенные проблемы

За последние три года, как сообщал ранее первый замминистра образования и науки Дагестана Ширали Алиев, количество новых мест в детских садах республики увеличилось почти на треть - с 66 тыс. до 96 тыс. мест, каждый восьмой детский сад в региона построен заново. Однако в очереди в дошкольные учреждения все еще числятся не менее 20 тыс. детей.

Не решает строительство новых зданий и проблему трехсменного образования. По данным Минобрнауки региона, с 2013 года в Дагестане построено более 40 школ из почти 1,5 тыс., но проблему трехсменки они решили лишь частично - ученики не менее 20 школ все еще вынуждены учиться в три смены.

Говорят о нерешенных проблемах в социально-экономической сфере и эксперты. "Я не могу сказать, что за это время в Дагестане были построены какие-то крупные предприятия, что где-то был совершен какой-то видимый рывок, не могу назвать ни одной серьезной социально-экономической проблемы, которая была бы решена", - сказал ТАСС доктор философских наук, профессор Южного федерального университета, кавказовед Игорь Добаев.

Проблемными остаются в регионе, как не раз подчеркивал и сам Абдулатипов, сферы ЖКХ и транспорта, а также состояние городской среды. Износ коммунальной инфраструктуры составляет 75-80%, вопрос строительства очистных сооружений остается открытым в Махачкале, Дербенте, актуален вопрос строительства водоводов до Бабаюрта, Дербента, Каспийска и Избербаша. Как сообщалось ранее, в октябре прошлого года в Махачкале около 700 человек попали в больницы с острой кишечной инфекцией, и причиной ЧП, по мнению Абдулатипова, являлись "преступления коммунальных компаний", которые на протяжении десятилетий не ремонтировали и не обслуживали коммунальные сети должным образом.

По словам руководителя Агентства по дорожному хозяйству Дагестана Загида Хучбарова, за последние четыре года в республике построено и реконструировано 161 км автомобильных дорог и 39 мостов, отремонтировано 845 км автодорог республиканского и местного значения и четыре моста. Между Махачкалой и Каспийском организовано троллейбусное движение, которое в перспективе планируется довести до аэропорта. Однако, по его словам, пять из 40 административных районов Дагестана все еще не связаны со столицей республики дорогами с асфальтобетонным покрытием.

"Рубль, вложенный в культуру"

"Главное его (Абдулатипова - прим. ТАСС) достижение - то, что он начал развивать культуру. Оказывается, рубль, вложенный в культуру, высвобождает 15 в образовании и 15 в медицине, это равнозначно. Когда он только начал об этом говорить, все думали, что мы должны проводить больше концертов, воспитывать артистов. Многие не понимали, что речь идет о культуре во всем: в питании, езде за рулем, поведении и общении", - говорит Ланда.

Главное достижение Абдулатипова - то, что он начал развивать культуру. Когда он только начал об этом говорить, все думали, что мы должны проводить больше концертов, воспитывать артистов. Многие не понимали, что речь идет о культуре во всем: в питании, езде за рулем, поведении и общении Камиль Ланда политолог

По его словам, за пять неполных лет в Дагестане открыли Театр поэзии, один из самых больших историко-культурный музеев в Северо-Кавказском федеральном округе, Мемориальный комплекс общей судьбы и общей памяти "Ахульго", который, по замыслу, должен стать точкой примирения всех народов.

Отмечает заслуги Абдулатипова в развитии культуры региона и член общественной палаты Дагестана, директор Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова. "По его инициативе очень хорошая акция началась - "Культура - детям села". У нас приезжали постоянно на автобусах в субботу и воскресенье из разных районов Дагестана дети, по программе они посещают музей какой-то и посещают спектакль в театре - у нас много национальных театров. Еженедельно в субботу и воскресенье около 200 детей приходило в музеи, и проводились экскурсии - это большая и значимая работа", - считает она.

Задачи для преемника

По мнению Аскендерова, в последние годы властям Дагестана удалось добиться "обновления и обеления экономики, вывести часть бизнеса из тени".

Одной из основных задач, которая встанет перед новым главой региона, он видит продолжение этой работы и поддержку малого и среднего бизнеса, работающего в сфере сельского хозяйства.

"Новому главе необходимо продолжать заниматься легализацией малого и среднего бизнеса - это даст новые возможности для развития и повышения уровня жизни в республике. Также я считаю, что необходимо больше внимания уделять малому бизнесу в аграрной сфере и крестьянское- фермерским хозяйствам", - считает Аскендеров.

По мнению Игоря Добаева, решить все стоящие перед Дагестаном задачи и довести до логического завершения начатые при Абдулатипове проекты станет возможным при привлечении в регион людей "с большим созидательным багажом в прошлом и настоящем", а также при создании отдельной федеральной программы развития региона.

"На мой взгляд, должна быть отдельная федеральная программа по Дагестану, отдельная от всего Северного Кавказа. Потому что, по моему мнению, когда будет решен дагестанский вопрос, все остальные северокавказские проблемы окажутся не столь острыми, как кажутся сегодня. Эта республика требует особого внимания и как самая многонациональная, и самая большая по населению территория", — считает эксперт.

Чем займется Рамазан Абдулатипов после отставки пока неизвестно. В интервью ТАСС накануне своего 70-летия он говорил: "Вообще после такого возраста, по-моему, надо давать даже такую должность "помощник Президента по просветительской деятельности". А почему бы нет? Лучше меня о дружбе народов никто не расскажет, потому что я жизнь на это отдал".

Региональная редакция ТАСС