Грызлов назвал врио главы Дагестана уверенным и преданным своему делу человеком

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов назвал Владимира Васильева, назначенного президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Дагестана, уверенным и преданным своему делу человеком.
Васильев в начале 2000-х годов занимал пост статс-секретаря - заместителя министра внутренних дел РФ, которым в то время являлся Грызлов. Позднее, когда Грызлов был избран спикером Госдумы, Васильев возглавлял комитет по безопасности в четвертом и пятом созывах нижней палаты парламента.
"Владимир Васильев - Политик с большой буквы", - сказал Грызлов ТАСС. "Хорошо знаю Владимира Абдуалиевича лично, много лет мы работали вместе в Министерстве внутренних дел и Государственной думе", - отметил он. "Владимир Васильев - человек, уверенный и преданный своему делу, способный принимать правильные решения в непростых ситуациях", - подчеркнул глава Высшего совета партии.
"Занимая ответственные должности в органах государственной власти, Владимир Васильев вкладывает в работу весь свой опыт и знания, что должно быть примером для нового поколения управленцев", - отметил Грызлов. Он выразил уверенность, что Васильев "оправдает доверие президента и заслужит поддержку жителей Республики Дагестан - одной из опорных территорий в Северо-Кавказском округе".
Во вторник Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего Дагестаном с 2013 года, и назначил Васильева временно исполняющим обязанности главы региона.